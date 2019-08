Gdańsk. Frans Timmermans z Medalem Wdzięczności. Patryk Jaki: co za wstyd

Gdańsk. Frans Timmermans odebrał Medal Wdzięczności. - Tylko Polacy sami, własnymi rękami mogą wywalczyć swoją pełną wolność i niezależność - mówił wiceszef Komisji Europejskiej. Odznaczenie dla holenderskiego polityka skrytykował były wiceminister sprawiedliwości, Patryk Jaki.

Gdańsk. Frans Timmermans z Medalem Wdzięczności (PAP)

Frans Timmermans wziął udział w uroczystościach związanych z obchodami 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej i 39. rocznicy tzw. Porozumień Sierpniowych. Podczas dzisiejszej uroczystości politykowi wręczono Medal Wdzięczności ECS.

Medal Wdzięczności jest wręczany tym obcokrajowcom, którzy bronili "Solidarności", ale też tym, którzy po 1989 roku walczyli o miejsce Polski w Europie. - To jest polityk, który od kilkudziesięciu lat dba o to, by polska kultura i polska historia była obecna nie tylko w Holandii, ale i na Zachodzie - tak o Timmermansie mówił Basil Kerski, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku.

Wiceszef Komisji Europejskiej był w sobotę obecny w ECS, gdzie wygłosił przemówienie. Podczas mowy zwrócił szczególną uwagę na postać Pawła Adamowicza. - Nie powinniśmy nigdy go zapomnieć - podkreślił Timmermans.

- Jeśli zrezygnujecie z wolności na rzecz stabilności, nie będziecie mieć ani tego, ani tego - dodał polityk. - Nie używajmy historii jako instrumentu politycznego, tylko jako lekcji - podkreślił.

- Tylko Polacy sami, własnymi rękami mogą wywalczyć swoją pełną wolność i niezależność - zaznaczył Frans Timmermans.

Franz Timmermans z medalem. "Co za wstyd" Nie wszystkim spodobało się to, że wiceszef KE otrzymał Medal Wdzięczności. Patryk Jaki stwierdził, że polityk otrzymał to odznaczenie za "obrażanie Polski". "Co za wstyd" - napisał Jaki na Twitterze.

Członek rady ECS i przewodniczący klubu radnych PiS w Gdańsku Kacper Płażyński wystosował nawet list do dyrektora Centrum. "Pomysł uhonorowania Fransa Timmermansa Medalem Wdzięczności budzi mój niesmak" - zaznaczył Płażyński.

Polityk chciał dowiedzieć się, z czego wynikała ta propozycja. Przypomniał, że ECS to instytucja, która ma nawiązywać do "antykomunistycznego etosu", tymczasem wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej to "czołowy działacz międzynarodówki socjalistycznej".