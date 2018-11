Gdańsk: brakowało prawie jednej trzeciej członków komisji wyborczych. Zrezygnowali z pracy po pierwszej turze

Komisarz Wyborczy w Gdańsku musiał w ostatniej chwili uzupełnić składy komisji wyborczych. Wiele osób zrezygnowało bowiem z pracy za 150 zł.

- 631 osób to jest rzesza ludzi, to jest batalion wojska - zaznaczył Jasiński. Jak dodał nabór na członków komisji był prowadzony do ostatniej chwili. Zgłoszenia były przyjmowane jeszcze w sobotę. W piątek komisarz wystosował apel do wyborców, by ci zgłaszali się do pracy w komisjach. - Dziś po południu wszystkie komisje w Gdańsku, już po uzupełnieniu składu, pracowały bez zakłóceń - poinformował sędzia.