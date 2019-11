Gazeta Polska znów przegrywa w sądzie. "Strefa wolna od LGBT" niezgodna z prawem

Sąd apelacyjny oddalił zażalenie wydawcy "Gazety Polskiej". Zgodził się z decyzją o zakazie jej dystrybucji, która wcześniej zapadła w niższej instancji. Sędziowie uznali, że naklejki z hasłem "strefa wolna od LGBT" potęgują dyskryminację i nienawiść.



"Zachęcanie do tworzenia stref wykluczenia"

W uzasadnieniu czytamy, że naklejka narusza dobra osobiste w postaci godności i prawa do niedyskryminacji. - Rozprzestrzenianie naklejek oraz zachęcanie do ich umieszczania w przestrzeni publicznej jest równoznaczne z zachęcaniem do tworzenia stref wykluczenia, mobbingu, a w skrajnych przypadkach do tworzenia swoistych gett - piszą sędziowie.