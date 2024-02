Gawryluk na prezydenta? Dziennikarka pyta o "podpis krwią" i stosuje uniki

Spekulacje o tym, że Zygmunt Solorz-Żak marzy o starcie Doroty Gawryluk w wyborach prezydenckich pojawiały się wśród osób związanych z zarządem Polsatu od kilku tygodni. Potwierdzają to również dwa źródła Wirtualnej Polski związane z Grupą Polsat. – Start Doroty Gawryluk to wielkie marzenie Solorza, które chciałby spełnić. Stąd właśnie pomysł na nowy program "Lepsza Polska" w Polsacie. To nie tylko tytuł, ale i potencjalne hasło wyborcze, gdyby akcja Gawryluk2025 doszła do skutku – mówi WP nasz rozmówca.