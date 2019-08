Gatwick. Samolot prawie zderzył się z dronem.

Brytyjski samolot pasażerski A320 z 186 pasażerami na pokładzie zmuszony był do akcji zapobiegawczej po namierzeniu drona w korytarzu powietrznym. Mimo że do wydarzenia doszło 28 kwietnia, najnowszy raport służb bezpieczeństwa powietrznego pozostawia pewne niewiadome.



Pilot leciał samolot A320 na wysokości 1700 stóp (518 metrów) do lotniska w Gatwick na południu Sussex, kiedy zobaczył drona. Sprawnie udało mu się skręcić samolot, tak że od maszyny o ciemnym kolorze dzieliła go odległość 100 stóp. Dowiadujemy się o tym z najnowszego raportu służb powietrznych Wielkiej Brytanii.

Jak poinformowała brytyjska służba bezpieczeństwa powietrznego (UKAB) dron znajdował się powyżej 400 stóp od dozwolonej powietrznej wysokości. Wydarzenie określono kategorią A, która oznacza najwyższy stopień zagrożenia. Co ciekawe, pomimo tego że całe zajście miało miejsce cztery miesiące temu, do dzisiaj nie udało się ustalić linii lotniczej, do której należał samolot.