Garwolin. Jarosław Kaczyński obwiniał Donalda Tuska o zapaść w służbie zdrowia. Sprawdziliśmy szpital, który odwiedził

Jeszcze za rządów PO Jarosław Kaczyński stojąc przed Szpitalem Powiatowym w Garwolinie przekonywał, że zamykane oddziałów dziecięcych i zła sytuacja w służbie zdrowia mają twarz Donalda Tuska. Pod koniec rządów PiS los oddziału dziecięcego w garwolińskim szpitalu wisi na włosku. – Sytuacja jest dramatyczna – mówi Wirtualnej Polsce dr Małgorzata Wielopolska.

- To, że dzisiaj w polskiej służbie zdrowia zdarzają się takie rzeczy jak to, że pogotowie nie przyjeżdża do chorego dziecka, dziecko nie uzyskuje pomocy, zamyka się oddziały pediatryczne – te wszystkie wydarzenia, które tak bulwersują opinię publiczną, mają w gruncie rzeczy twarz Donalda Tuska – mówił Jarosław Kaczyński.