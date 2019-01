Garwolin. Bus z 50 osobami wpadł do rowu. Są ranni

Do poważnego wypadku doszło w nocy na S17 w Garwolinie. Bus, którym podróżowało ok. 50 osób, wpadł do rowu. 12 osób jest poszkodowanych, cztery trafiły do szpitala.



Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Ranne zostały cztery osoby (WP.PL, Fot: Łukasz Szełemej)

Jak informuje RMF FM, autobus wiózł pasażerów z Lublina. W pewnym momencie zjechał z drogi S17 i wpadł do rowu na wysokości Garwolina.

Czterech poszkodowanych trafiło do szpitali w Garwolinie i Otwocku.

Mazowiecki odcinek drogi S17 jest już przejezdny. Przyczyny wypadku nie są jeszcze znane. Jak podaje serwis Garwolin24, kierowca autobusu BP Tour prawdopodobnie nie dostosował prędkości do panujących bardzo trudnych warunków.

Wkrótce więcej informacji na ten temat.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl