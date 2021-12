"Gangfluencer". Niepokojące zjawisko w Szwecji

Przestępczością zorganizowaną w stolicy zajmuje się ok. 1,5 tys. osób. 98 proc. to mężczyźni. Z raportu policji wynika, że przeciętna grupa ma ok. 20 członków w wieku od 14 do 77 lat. Dominują w nich jednak osoby w wieku od 21 do 28 lat. Policja w swoim raporcie 52 grupy przestępcze zdefiniowała jako lokalne, charakteryzujące się "widoczną przestępczością" oraz "mające wpływ na miejscową społeczność". Ich źródłem utrzymania jest handel narkotykami i szantaż lokalnych przedsiębiorców. Nowych członków rekrutują wśród bawiących się na podwórkach nastolatków.