"Gang staruszek" na wystawie. Pracownicy nie wiedzieli jak zareagować

Od 21 marca do końca września w salach Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie można oglądać wystawę "Copernici tempus et studium. Czas i praca Kopernika". To wystawa jubileuszowa, powstała w 550. rocznicę urodzin wielkiego astronoma, która przypada w 2023 roku. Jak informuje muzeum, myślą przewodnią wystawy jest refleksja nad czasem i pracą, a jej namacalnym wymiarem jest wykonana przez Mikołaja Kopernika tablica astronomiczna na ścianie w krużganku. Ta najsłynniejsza pamiątka po wielkim mieszkańcu olsztyńskiego zamku wprowadza zwiedzających na gotyckie sale, niegdyś użytkowane przez Mikołaja Kopernika.