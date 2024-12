Fundusze pomocne rodzinom

Materiał powstał we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego

Kiedy rodzina potrzebuje pomocy

Projekty realizowane z Funduszy Europejskich w Polsce wspierają rodziny i osoby w trudnych sytuacjach życiowych. Rozwijana jest tzw. piecza zastępcza, co umożliwia opiekę nad dziećmi, które nie mogą wychowywać się z rodzicami. Programy unijne wspierają również rodziny z trudnościami finansowymi poprzez szkolenia, doradztwo i dodatkowe środki finansowe. Fundusze pomagają także w rozwoju usług opiekuńczych i socjalnych, takich jak świetlice środowiskowe i ośrodki wsparcia. Celem tych projektów jest wzmocnienie rodzin oraz zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków do rozwoju.

Fundusze na realizację takich działań są zaplanowane w programach regionalnych. Są realizowane w każdym województwie, a szczegółowe formy pomocy są dopasowane do potrzeb w danym regionie.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Dwie perspektywy

O tym, jak skorzystać z funduszy na wsparcie rodzin, można myśleć w dwóch perspektywach. Organizacje pozarządowe, gminy i inne instytucje zajmujące się pomocą innym mogą szukać dofinansowania na realizację projektów. To one mają szansę otrzymać pieniądze na organizację działań skierowanych do rodzin, np. pomoc rodzinom zastępczym, zajęcia dla dzieci i młodzieży z trudnościami, grupy wsparcia czy specjalistyczne doradztwo prawne lub socjalne.

Mają doświadczenie w takiej aktywności, znają lokalne środowisko, więc wiedzą, co jest potrzebne, aby rodziny z problemami mogły funkcjonować lepiej. Bez pieniędzy unijnych nie miałyby szansy zaproponować takiej konkretnej pomocy lub musiałyby liczyć na pieniądze ze zbiórek czy od darczyńców.

Druga perspektywa to spojrzenie od strony potrzebującej rodziny. Osoby, które spotkały na swojej drodze trudności, nie muszą składać wniosków do programów regionalnych, analizować możliwości dla siebie i rozliczać dofinansowany projekt. Mogą natomiast skorzystać z projektów przygotowanych przez wymieniane wyżej organizacje, gminy czy inne instytucje. Nazywa się to udziałem w projekcie i wiąże się z dużo mniejszymi formalnościami. Właściwą dla siebie pomoc można znaleźć samodzielnie lub skorzystać z pomocy w dopasowaniu odpowiedniego projektu.

Konkursy dla organizacji

Organizacje zajmujące się wspieraniem rodziny mogą szukać możliwości dofinansowania projektów w swoim programie regionalnym. Na przykład w Programie Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza trwa konkurs dotyczący rozwoju usług opiekuńczych dla rodziny. Dofinansowane działania mają dotyczyć pomocy opiekunom osób chorych i starszych w rodzinie, zapewnienia asystentów osobom z niepełnosprawnościami, wsparcie w codziennych czynnościach (np. dowożenie posiłków, transport, wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego).

Rozwijana ma być także oferta tzw. ośrodków wsparcia dziennego, czyli miejsc, w których osoby potrzebujące czy niesamodzielne mogą spędzać czas w ciągu dnia. Pozwoli to pozostałym członkom rodziny na aktywność zawodową i odpoczynek. Wnioski na organizację takich działań można składać do 16.12.2024 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Podobne konkursy są dostępne w województwie łódzkim. Instytucje zajmujące się pomocą rodzinom mogą do 20 grudnia składać wnioski na rozwój usług skierowanych do dzieci i młodzieży oraz młodych dorosłych.

W wyniku dofinansowanych projektów powstaną świetlice środowiskowe z ciekawymi zajęciami. Do końca stycznia 2025 r. trwa z kolei konkurs, w którym mogą brać udział ośrodki pomocy społecznej i centra pomocy rodzinie. Z pieniędzy unijnych będą mogły dofinansować m.in. system pieczy zastępczej, ośrodki kryzysowe, czy świetlice środowiskowe. W obu konkursach wnioski przyjmuje Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.

Usługi dla rodzin wychowujących dzieci przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, wsparcie systemu adopcyjnego, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie czy pomoc osobom opuszczającym domy dziecka – to przykłady działań, które mogą być dofinansowane w trwającym konkursie w województwie lubelskim. Zainteresowane organizacje mogą składać wnioski do 16 grudnia do lubelskiego urzędu marszałkowskiego. Takie same możliwości są dostępne w trwającym do 2 grudnia konkursie w programie Fundusze Europejskie dla Podlaskiego.

Projekty dla potrzebujących

Jeśli konkursy wciąż trwają, chętni muszą poczekać na możliwość udziału w projekcie.. Wiele naborów wniosków już się jednak zakończyło, co oznacza, że są wybrane instytucje i organizacje, które już wspierają rodziny dzięki funduszom unijnym. Aktywne projekty, w których mogą wziąć udział osoby potrzebujące, są opisane w wyszukiwarce na portalu funduszy unijnych. Pomoc w znalezieniu właściwego miejsca oferują także Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich. O dostępne możliwości warto pytać także lokalnie – w swoim ośrodku pomocy społecznej czy centrum pomocy rodzinie.