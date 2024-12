Fundusze Europejskie w województwie łódzkim na 2025 r.

Materiał powstał we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego

Prowadzenie B+R, czyli prac badawczych nad innowacyjnymi rozwiązaniami, to temat jednego z konkursów. Rozpocznie się on w grudniu i potrwa do końca stycznia. Wnioski firm będzie przyjmować i oceniać Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi.