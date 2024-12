Fundusze Europejskie w województwie dolnośląskim na 2025 r.

Materiał powstał we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego

Rozpoczął się już konkurs dotyczący przeciwdziałania dyskryminacji. Potrwa do stycznia 2025 roku. Dotacje mogą dostać m.in. organizacje pozarządowe i samorządy. Celem projektów ma być promowanie równych szans i zapobieganie dyskryminacji.

W 2025 r. odbędą się trzy konkursy dotyczące tzw. włączenia społecznego. Konkurs na pomoc rodzinom w trudnej sytuacji będzie się odbywał od marca do maja. W drugim (w lipcu) dofinansowanie dotyczy wsparcia osób przebywających w ośrodkach dla nieletnich. Trzeci nabór wniosków (od sierpnia do października) obejmuje pomoc osobom w kryzysie bezdomności. O dofinansowanie będą mogły się starać instytucje zaangażowane w pomoc i integrację społeczną.

Pod koniec grudnia rozpocznie się konkurs dla firm i ich konsorcjów z jednostkami naukowymi. Potrwa do końca stycznia 2025 r. Projekty mogą dotyczyć prowadzenia badań i wdrożenia ich wyników. Konkurs będzie realizowany w części programu regionalnego, która jest finansowana z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. To oznacza, że wnioskować będą mogły tylko podmioty z podregionu wałbrzyskiego.

Inwestycje w odnawialne źródła energii czy stacje ładowania pojazdów elektrycznych to przykłady projektów, które będą mogły być dofinansowane w kolejnym konkursie. Rozpocznie się on jeszcze w grudniu i potrwa do końca stycznia 2025 r. Podobnie jak poprzedni, obejmie tylko podregion wałbrzyski. Wnioski będą mogły składać m.in. samorządy, jednostki ochrony środowiska, spółdzielnie energetyczne czy wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.