Fundusze Europejskie. Jakie są teraz ciekawe nabory?

Od 29 listopada do 31 grudnia br. trwa nabór wniosków dla placówek opieki nad dziećmi do lat 3. Mogą to być np. organizacje pozarządowe (NGO), przedsiębiorstwa, uczelnie, gminy czy nawet osoby fizyczne. Dotację można przeznaczyć na szkolenia kadry zarządzającej tymi placówkami oraz szkolenia personelu.