Fundusze Europejskie inwestują w edukację ekologiczną

Środowisko naturalne jest nieustannie poddawane zmianom – zarówno na skutek naturalnych procesów zachodzących na Ziemi, jak i coraz bardziej widocznego wpływu ludzkiej działalności. Rozwój miast, infrastruktury czy przekształcanie ekosystemów na potrzeby rolnictwa – to wszystko prowadzi m.in. do utraty bioróżnorodności, degradacji gleb, zanieczyszczania wód czy atmosfery, a w konsekwencji do zmian klimatu. Coraz więcej z nas uświadamia sobie, że ochrona środowiska naturalnego to nasza wspólna odpowiedzialność. Rośnie więc znaczenie edukacji, która pozwoli zrozumieć zależność pomiędzy stanem środowiska naturalnego, a naszymi działaniami – nawet tymi najdrobniejszymi. Coraz częściej realizowane są projekty i kampanie zachęcające społeczeństwo do zachowań przyjaznych przyrodzie, takich jak segregacja odpadów, troska o zasoby wodne czy jakość powietrza. Działania edukacyjne, uświadamiające wpływ działalności człowieka na przyrodę, powinny być skierowane również do władz samorządowych, organizacji pozarządowych czy przedsiębiorców. Realizowane przez te jednostki działania i projekty, np. wdrażanie rozwiązań z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego czy pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł, mają bowiem ogromny wpływ na środowisko, mogą wspierać jego ochronę, a także promować postawy proekologiczne wśród lokalnych społeczności. Edukację w tym zakresie wspierają Fundusze Europejskie.