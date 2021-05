Fundusz Odbudowy. Joachim Brudziński: Grodzki i politycy PO bredzą

Senat jeszcze w maju zajmie się ustawą ratyfikujący unijny Fundusz Odbudowy. - Zadaniem Senatu będzie tak zmodyfikować ustawę ratyfikacyjną, by stworzyć zabezpieczenia, które spowodują, że te pieniądze dostanie każda gmina, a nie ulubieńcy, faworyci partii rządzącej - mówił podczas konferencji prasowej Tomasz Grodzki. Jego słowa skrytykował w RMF FM Joachim Brudziński.

- Ten kabotyński i rezonerski ton Tomasza Grodzkiego jest niebezpieczny Senat zgodnie z prawem może przyjąć ustawę lub ją odrzucić. A Grodzki i inni politycy PO bredzą, nie będzie zgłaszania żadnych poprawek - mówił wiceprezes PiS. Europoseł dodał, że jeśli Senat ustawę odrzuci, to będzie to kolejny dowód na to, że "totalna opozycja jest oderwana totalnie od rzeczywistości".