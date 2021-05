Fundusz Odbudowy. Będzie dodatkowe posiedzenie Senatu? Wicemarszałek komentuje

Sejm ratyfikował we wtorek decyzję o zwiększeniu zasobów własnych UE ws. Funduszu Odbudowy. Teraz ustawa dotycząca ratyfikacji trafi do Senatu. Wicemarszałek izby Gabriela Morawska-Stanecka przekazała, że do rozpatrzenia projektu najprawdopodobniej konieczne będzie dodatkowe posiedzenie.

Share

Fundusz Odbudowy. Będzie dodatkowe posiedzenie Senatu? Wicemarszałek komentuje Źródło: PAP , Fot: Wojciech Olkuśnik