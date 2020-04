Fundacja NEONET z pomocą dla szkół i szpitali

Prawie 100 000 złotych – tyle dla wrocławskich placówek medycznych i edukacyjnych przekazała Fundacja NEONET Pomagamy, działając tam, gdzie wsparcie jest dziś szczególnie potrzebne oraz odpowiadając na potrzeby i apele lokalnej społeczności. Niezbędne produkty trafiły do szpitali i szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Wrocławia.

Wsparcie pierwszej linii

Chcąc wyrazić najwyższe uznanie dla wszystkich pracowników służby zdrowia i wspomóc ich w walce z trudnym, choć niewidzialnym przeciwnikiem, Fundacja NEONET Pomagamy w ostatnim czasie przekazała placówkom medycznym sprzęt ochronny, w tym między innymi maseczki, przyłbice, kombinezony czy bezdotykowe stacje dezynfekujące.

– Sprzęty, które przekazaliśmy m.in. do Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu to w obecnej sytuacji artykuły pierwszej potrzeby dla placówek medycznych. Mają one poprawić bezpieczeństwo lekarzy, pielęgniarek i ratowników. Decyzja o udzieleniu pomocy uwzględniającej priorytetowe potrzeby była po naszej stronie natychmiastowa. W tych trudnych chwilach, działania w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu powinny być dostosowane do codziennie zmieniających się realiów. Działamy elastycznie, bo tylko w ten sposób możemy pomagać efektywnie – mówi Daiana Esenwa-Lendzion, menadżer działu PR & CSR w NEONET.

Z kolei do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego, Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego i Dolnośląskiego Centrum Onkologii trafiły oczyszczacze powietrza, które stanowić będą realne wsparcie dla pacjentów z grupy podwyższonego ryzyka, a także sprzęt AGD, na który zapotrzebowanie zgłosił personel szpitala. W grę wchodziły produkty z niemal każdej kategorii: od pralek i suszarek do prania, przez parownice do ubrań, chłodziarko-zamrażarki, kuchenki mikrofalowe, aż po tostery.

– Chcielibyśmy serdecznie podziękować Fundacji NEONET za sprzęt, który otrzymaliśmy dla szpitala. Staraliśmy się podzielić dary i przekazać je na wszystkie oddziały Dolnośląskiego Oddziału Onkologicznego. Z tosterów, czajników elektrycznych i pralek korzysta nie tylko personel medyczny, ale także nasi wolontariusze i oddelegowani do nas żołnierze. Mogę zapewnić, że wszystko świetnie działa. W tym trudnym dla wszystkich, ale szczególnie dla całego personelu medycznego czasie, jesteśmy wdzięczni za każdy gest. Odbieramy to jako bardzo potrzebny dziś wyraz solidarności z nami – komentuje Agnieszka Czajkowska-Masternak, rzeczniczka prasowa Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Fundacja NEONET pozostaje w kontakcie z placówkami medycznymi i monitoruje sytuację, aby w kluczowym momencie móc doposażyć szpitale w niezbędne środki.

Pomoc dla szkół

Nauka w czasach koronawirusa stała się wyzwaniem zarówno dla nauczycieli, władz placówek, jak i dla dzieci oraz ich rodziców. Fundacja NEONET Pomagamy, ze swoją akcją „Laptopy do szkół”, dotarła do tych placówek, które miały największe potrzeby w zakresie wsparcia organizacji pracy zdalnej. Dzięki temu, do wrocławskich szkół trafiło do tej pory ponad 100 laptopów, a kolejne urządzenia zostaną im przekazane wkrótce.

– Fundacja NEONET pomagamy powstała w ramach działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu GK NEONET. Do jej zadań należy między innymi udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym, opiekuńczym i zdrowotnym. Doskonale zdajemy sobie sprawę, jak trudne dla wszystkich są zmagania ze światową pandemią COVID-19. Odczuwamy jej skutki zarówno w ujęciu biznesowym, jak i społecznym. Tym bardziej nie mogliśmy zapomnieć o pomocy osobom i instytucjom, które najdotkliwiej odczuwają konsekwencje zaistniałej sytuacji. Dzięki wsparciu i zaangażowaniu pracowników oraz partnerów biznesowych, przekazaliśmy szpitalom i szkołom sprzęt medyny, produkty IT oraz AGD o łącznej wartości prawe 100 000 zł. Na tym nie poprzestajemy i przygotowujemy kolejne działania wspierające, ponieważ wierzymy, że tak właśnie należy postępować – tłumaczy Agnieszka Majewska, prezes Fundacji NEONET Pomagamy.

– Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele szybko musieli nauczyć się działać w nowych warunkach. W niektórych przypadkach, na przeszkodzie stanęły jednak bariery technologiczne. Dzięki inicjatywie Fundacji NEONET Pomagamy udaje się je pokonywać i zapewnić uczniom równy dostęp do wiedzy – dodaje Katarzyna Kropidło, dyrektorka szkoły podstawowej nr 74 we Wrocławiu.