Fundacja Dialog: Morawiecki broni niemieckiej granicy

Niemcy celem uchodźców

Jego zdaniem uchodźcy mogliby złożyć wniosek o przyznanie im azylu na najbliższym przejściu granicznym, ale nie chcą tego zrobić, ponieważ ich celem są Niemcy. "Z naszych 51 uchodźców 46 pojechało dalej do Niemiec, dwóch do Holandii, a kolejnych dwóch do Austrii. Tylko jeden wybrał się do Warszawy, bo ma tam krewnych" – wyjaśnił.