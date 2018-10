„Frog” ponownie stanie przed sądem. Jest akt oskarżenia

Robert N., znany pod pseudonimem „Frog” pirat drogowy, ponownie stanie przed sądem. W 2014 r. „zasłynął” bardzo niebezpieczną jazdą po ulicach Warszawy, łamiąc przy okazji wiele przepisów drogowych. Tym razem odpowie za jazdę bez uprawnień i mimo sądowego zakazu - podaje Polskie Radio 24.

Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Robertowi N. ps. „Frog”. Zarzuty postawione mężczyźnie dotyczą wydarzeń z 19 września 2018 r., kiedy to został zatrzymany na warszawskiej Woli przez patrol policji. „Prokurator zarzuca oskarżonemu, że tego dnia kierował porsche panamera pomimo decyzji administracyjnych o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami, wydanych w maju 2016 roku oraz lutym 2017 roku” - powiedział prok. Łukasz Łapczyński z Prokuratury Okręgowej w Warszawie .

Prokurator powiedział, że „Frog” przyznał się do zarzutów, stwierdzając, iż to zachowanie było incydentalne. „Tego dnia (oskarżony) razem z pracownikiem modyfikował układ wydechowy w samochodzie klienta. Naprawa zakończyła się po godzinach pracy innych pracowników, w związku z czym zmuszony był sam dostarczyć samochód do klienta. W trakcie jazdy został zatrzymany do rutynowej kontroli drogowej, podczas której przyznał, że nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami” - poinformował Łapczyński.