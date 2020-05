Fred Willard nie żyje. Znany aktor komediowy miał 86 lat

Fred Willard nie żyje

Fred Willard urodził się 18 września 1939 w Shaker Heights, w stanie Ohio. Karierę na scenie rozpoczął końcem lat 50. XX wieku, gdy przeprowadził się do Nowego Jorku.

Fred Willard miał na swoim koncie przeszło 300 ról

W Polsce kojarzymy Freda Willarda głównie z jego ról w serialach, takich jak "Wszyscy kochają Raymonda", "Statek miłości", "Roseanne", "Murphy Brown", "Współczesna rodzina", "Nowe przygody Supermana", "Ja się zastrzelę", "Ally McBeal". Występował też w telenoweli "Moda na sukces", za co uhonorowano go nagrodą Daytime Emmy. To tylko ułamek z całej listy ról serialowych, w jakie wcielił się Fred Willard. Ta - nie da się się ukryć - jest imponująca.