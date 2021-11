Frasyniuk wezwany do prokuratury. Jest oświadczenie

- Szczerze mówiąc, słowo "żołnierz" jest upokarzające dla tych wszystkich, którzy byli na misjach polskich poza granicami, bo ja mam wrażenie, że to jest wataha (...). Wataha psów, która otoczyła biednych słabych ludzi - mówił. - Tak nie postępują żołnierze. Śmieci po prostu. To nie są ludzkie zachowania. Trzeba to mówić wprost - to antypolskie zachowanie. Ci żołnierze nie służą państwu polskiemu - ocenił Władysław Frasyniuk.