Francuskie satelity na usługach Putina

Pozytywna strona fuzji jednak to wejście do gry europejskiego giganta, który może zapewnić szybki internet z dowolnego miejsca na Ziemi i nadążać za amerykańskimi projektami Elona Muska i Jeffa Bezosa. Nowa firma będzie dostawcą usług, który do końca roku osiągnie globalny zasięg z 648 satelitami.