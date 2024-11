Francuski proces w sprawie zbiorowych gwałtów: kary dla współoskarżonych

Prokuratura we Francji domaga się kar od 4 do 18 lat więzienia dla współoskarżonych w sprawie Dominique'a Pelicota, oskarżonego o masowe przestępstwa seksualne. Mężczyzna faszerował żonę narkotykami, wyszukiwał w internecie innych mężczyzn i zachęcał, by ją gwałcili.