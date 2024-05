Francuscy żołnierze w Ukrainie? Jest komunikat MSZ

Do tych pogłosek odniosła się już wcześniej rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa. Napływają nowe informacje dotyczące przygotowania Francji do wysłania wojsk na Ukrainę; dowództwo Legii Cudzoziemskiej zatwierdziło na początku marca skierowanie na Ukrainę batalionu liczącego ok. 1500 żołnierzy - mówiła w piątek na konferencji prasowej.