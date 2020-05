Francja. Valery Giscard d'Estaing, były prezydent Francji oskarżony o molestowanie

Francja. Były prezydent oskarżony o molestowanie

Do zdarzenia miało dojść w 2018 roku po wywiadzie, jaki dziennikarka przeprowadziła z byłym prezydentem Francji z okazji 100 urodzin byłego kanclerza RFN, Helmutha Schmidta. Obaj politycy urzędowali w tym samym czasie.

Francja. Valery Giscard d'Estaing "nie pamięta" wywiadu

"Miałam wrażenie, że na to nalegał. Ja byłam oburzona i zniesmaczona całym zajściem. Czułam się niekomfortowo. Próbowałam zsunąć rękę pana d'Estainga ale bez powodzenia" - czytamy relację Stracke w "Le Monde".

Po powrocie do pracy dziennikarka miała spotkać się ze swoimi przełożonymi. Zrelacjonowała im całe zajście, ci zaś poradzili jej by skontaktowała się z prawnikiem i złożyła pozew do prokuratury ws. molestowania seksualnego.