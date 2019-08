Francja. Starcia policji z protestującymi w Nantes

Na północnym zachodzie Francji wybuchły zamieszki pomiędzy protestującymi a policją. Grupa osób manifestowała przeciwko brutalności służb. To pokłosie odnalezienia zwłok 24-letniego mężczyzny, który zaginął na rozpędzonym przez funkcjonariuszy koncercie.

Francuskie media donosiły, że niewielka grupa demonstrantów, z których część zasłoniła swoje twarze chustami oraz maskami, zbudowała z krzeseł barykadę na miejskim placu. Dodatkowo podpalono stertę śmieci. Dochodziło także do prowokowania policji.

Przed manifestacją lokalne władze zablokowały dostęp do niektórych miejsc w centrum Nantes. Tłumaczono to obawami przed eskalacją przemocy ze strony chuliganów oraz zapowiedziami tzw. żółtych kamizelek. Antyrządowy ruch apelował w mediach społecznościowych o przyłączenie się do sobotniej demonstracji.