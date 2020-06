Francja. Ogień, gaz i kamienie - nasilają się protesty w Paryżu

Francja staje się areną protestów przeciw rasizmowi i brutalności policji . Tak jak w USA, tak i we Francji rozpoczęły się manifestacje. Jak podaje Fox News, we wtorek 2 czerwca aktywiści zgromadzili się w Paryżu. Zaczęli rzucać kamieniami i wzniecać ogień. Policja użyła gazu łzawiącego.

Francja. Boją się tego, co ma miejsce w Stanach Zjednoczonych

"Kiedy odmawiasz uznania problemu rasizmu, prowadzi to do tego, co teraz widzimy w Stanach Zjednoczonych - mówi cytowany przez Fox News Dominique Sopo, szef francuskiej grupy aktywistów SOS Racisme. - Przypadek George'a Floyda odzwierciedla to, czego się boimy we Francji”.