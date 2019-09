Francja. Nie żyje były prezydent Jacques Chirac

Nie żyje były prezydent Francji Jacques Chirac - podała agencja AFP. Informację o jego śmierci przekazała rodzina.

Chirac urodził się we Paryżu, w 1932 roku. Ukończył prestiżową prestiżowej École nationale d’administration, w której kształcą się przyszłe elity polityczne Francji. W 1954 roku jako ochotnik wziął udział w wojnie w Algierii.

Od młodości związany był z ruchem gaullistowskim. Na jego przyszłą karierę ogromny wpływ miał powrót do władzy w 1959 roku generała Charles’a de Gaulle’a.

W 1974 roku, po tym jak wsparł kandydaturę Valéry’ego Giscarda d’Estainga na prezydenta Francji, został po raz pierwszy premierem. Miał wówczas 42 lata i byl najmłodszym politykiem, który do tej pory sprawował tę funkcję. Niestety, po serii spięć z prezydentem, w 1976 roku podał się do dymisji.

Będąc w opozycji do swojego niedawnego sojusznika, rok później wygrał wybory na mera Paryża.

W 1986 roku ugrupowanie Chiraca wygrało wybory parlamentarne i prezydent Francois Mitterrand powierzył mu tekę premiera. Był nim do wygranych przez socjalistów wyborów w 1988 roku. Był to pierwszy przypadek w historii Piątej Republiki, kiedy prezydent i premier wywodzili się z dwóch różnych środowisk politycznych (był to tzw. rząd pierwszej kohabitacji).