Franciszek o Harris i Trumpie. "Oboje są przeciwko życiu"

W odniesieniu do aborcji papież wyjaśnił, że "według nauki, miesiąc po zapłodnieniu wszystkie organy człowieka już są, wszystkie". - Dokonanie aborcji to zabicie istoty ludzkiej. Podoba wam się to słowo czy nie, ale to jest zabijanie - podkreślił. Kościół nie pozwala na aborcję, bo to jest zabijanie, to jest zabójstwo - zaznaczył.