"Formalność". Lewica w kampanii prezydenckiej o mieszkaniach, chwilówkach i zadłużeniu

Według ustaleń WP Lewica ustaliła już listę tematów, na których chcę budować kampanię prezydencką. To rozwiązanie kryzysu mieszkaniowego, konieczność wprowadzenia zasad świeckiego państwa, przeprowadzenie uczciwej transformacji energetycznej oraz konieczności oddłużenia Polaków. Ostatni temat ma pojawić się w kontekście wzrostu liczby osób, które sięgały po chwilówkę oraz wysokiego oprocentowania kredytów hipotecznych.

- Na scenie obok biało-czerwonych flag, będą flagi unijne. Chcemy zwrócić na to uwagę, bo w Gliwicach Rafał Trzaskowski schował flagi unijne. Nie wstydzimy się barw unijnych - mówi jeden z naszych rozmówców. Jak informowaliśmy w WP z powodów zdrowotnych na konwencji nie będz ie obecny Włodzimierz Czarzasty wicemarszałek Sejmu i współprzewodniczący Nowej Lewicy.

Organizatorzy wydarzenia mają też nadzieję, że na konwencji "nie będzie rzucał się w oczy" minister nauki i szkolnictwa wyższego Dariusz Wieczorek. Dziennikarze WP ujawnili, że szefowa związku zawodowego na Uniwersytecie Szczecińskim, informując ministra o nieprawidłowościach, do których w jej ocenie dochodzi na uczelni, poprosiła go o zachowanie anonimowości . Minister jednak osobiście przekazał jej pisma rektorowi. Kobieta została okrzyknięta donosicielką, a uczelnia powiadomiła prokuraturę.

Lewica poprosiła Dariusza Wieczorka o przygotowanie wyjaśnień – poinformował wicepremier Krzysztof Gawkowski. Sam minister w piątek na konferencji prasowej przekazał, że według niego "w tej sprawy nie mamy do czynienia z sygnalistą, tym bardziej że ustawa o sygnalistach nie weszła jeszcze w życie". Według deklaracji resortu trwa wyjaśnienie sprawy.

- Chcemy stawiać na nowe twarze Lewicy, bo to zupełnie inne pokolenie będzie przede wszystkim zaangażowane w kampanię - twierdzi nasz rozmówca, który zna kulisy przygotowań do niedzielnego wydarzenia. Nie chce jednak wprost przyznać, czy Dariusz Wieczorek został poproszony, by nie brał udziału w Radzie Krajowej.