"Flota cieni" na Bałtyku. W ten sposób Rosja omija sankcje

Jeszcze w 2022 roku do "floty cieni" zaliczany był co piąty tankowiec przewożący ropę przez Morze Bałtyckie. "W 2024 roku jest to już co drugi statek" – odnotowano. Centrum Badań nad Energią i Czystym Powietrzem (CREA) w Helsinkach oszacowało, że od początku 2022 roku do połowy 2024 roku, czyli od rozpoczęcia rosyjskiej agresji na Ukrainę, Rosja przewiozła przez Bałtyk blisko 340 mln ton ropy lub produktów ropopochodnych o wartości ponad 220 mld euro.