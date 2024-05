Finowie w gotowości. Magazynują już broń i amunicję w Norwegii

Pierwsza dostawa zapasów dotarła do Norwegii już jesienią 2023 roku - powiedział wojskowy, cytowany w poniedziałek przez radio Yle. Dodał, że planowane jest umieszczenie podobnych magazynów w Szwecji i w niektórych innych państwach, natomiast z drugiej strony Finlandia przygotowuje się do przyjęcia na swoje terytorium zapasów militarnych innych sojuszników NATO. Finowie przystąpili do Sojuszu 4 kwietnia 2023 roku.