Finlandia alarmuje. Rosja odpowiedzialna za zakłócenia sygnału GPS

Zakłócenia w odbiorze sygnału GPS stały się znacznie bardziej intensywne od stycznia tego roku, kiedy to Ukraina zaatakowała dronami rosyjską infrastrukturę energetyczną. "Możliwe, że obecne zakłócenia sygnału GPS w przestrzeni powietrznej są efektem samoobrony Rosji. W praktyce celem zakłócania sygnału jest umożliwienie nawigacji i sterowania dronami, a działanie to nie ogranicza się tylko do terytorium Rosji, ale rozprzestrzenia się także na obszar Finlandii" - podkreśliła fińska administracja.