Finowie szykują się na najazd Rosjan. W piątek otwarcie granicy

Straż Graniczna oczekuję, że już dziś odnotują większy ruch na wschodniej granicy. Biorą jednak pod uwagę, że prawdopodobnie będzie on rósł stopniowo. Aktualnie odnotowuje się około 39 tysięcy przekroczeń granicznych, podczas gdy w analogicznym czasie przed obostrzeniami, czyli w 2019 roku, było ich aż 195 tysięcy. Szacuje się, że w ciągu kilku najbliższych miesięcy liczba ta wzrośnie do około 50-70 proc. tego, co było w 2019 r.