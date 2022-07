Finlandia odgradza się od Rosji. Przegłosowano ustawę

Szykując się na atak

Nowa ustawa wraz ze wzmocnieniem granic to odpowiedź Finlandii na rosnące zagrożenie atakiem ze strony Rosji. Gdy ta zaatakowała Ukrainę, Helsinki postanowiły przerwać swoją dotychczasową politykę nieangażowania się. W maju Finlandia wraz ze Szwecją wyraziła chęć przystąpienia do NATO. Rosja potępia te dążenia. Finlandia obawia się, że w związku z tym mogą pojawić się zagrożenia hybrydowe, takie jak wzmożone próby nielegalnego przekroczenia granicy przez migrantów - tak, jak ma to miejsce przy granicy polsko-białoruskiej. Dodatkowo fiński rząd zdecydował o tym, by zwiększyć ilość funkcjonariuszy straży granicznej aż o 50 procent.