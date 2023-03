Finowie oniemieli. Zobaczyli rosyjską rakietę na niebie

- Wyglądało to jak dziwna spadająca gwiazda, ale wydawało mi się, że to było jakieś urządzenie mechaniczne – samolot lub rakieta – opisuje Salmi, który cytowany jest przez fińską gazetę "Iltalehti". Niespotykany obiekt na niebie zauważył też Mika Ikäheimonen, który przebywał w domku ze swoją dziewczyną w miejscowości Lohja, niedaleko Helsinek. - Prawdopodobnie leciał przez kilka minut. Nagle obiekt jakby przestał działać i zaczął opadać w dół w kierunku skraju lasu. To tak, jakby odpadła rakieta nośna - opisuje ten niecodzienny widok Ikäheimonen.