Finowie nie boją się gróźb Putina. Mają podziemne miasto

Teraz, gdy świat przekonał się, że Rosja jest zdolna do wszystkiego Finowie cieszą się ze swojej przezorności. Wniosek Finlandii o wstąpienie do NATO rozwścieczył Kreml. Możliwość podjęcia "kroków odwetowych" wobec Helsinek i groźby użycia broni nuklearnej, kierowane przez Władimira Putina do światowych przywódców powodują, jak wskazuje portal, że fińscy urzędnicy przygotowują się na każdą ewentualność.