Finlandia: wypłacanie zasiłków rodzinnych może być zależne od zaszczepienia dziecka

Finlandia postanowiła zareagować na doniesienia z ostatnich dni o zachorowaniach na odrę i zapobiec ryzyku epidemii. Fińska minister nauki i szkolnictwa zapowiedziała, że wypłacanie zasiłków rodzinnych powinno być zależne od zaszczepienia dziecka.

Finlandia: nie szczepisz dziecka – nie dostaniesz zasiłku

"Jeśli rodzice nie zaszczepią swoich dzieci, to nie powstanie odporność zbiorowa, która zapobiega rozprzestrzenianiu się choroby i zarażeniom np. wśród małych dzieci, zanim jeszcze zdążą być zaszczepione" dodała Grahn-Laasonen. Minister ostrzega, że jeśli pokrycie szczepieniami obniży się – choroby zakaźne mogą powrócić. W Finlandii szczepionki są bezpłatne i finansowane z budżetu państwa. W Finlandii średnio 95 procent mieszkańców jest zaszczepionych. Uznaje się, że to jest to bezpieczny próg zapobiegający epidemii.