Finlandia podniosła alarm. "Uwaga na Rosję"

Sauli Pahlman, zastępca dyrektora generalnego fińskiego Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego, powiedział, że nie przypuszcza, by mogło dojść w Finlandii do incydentu, który będzie jawną, otwartą wrogą napaścią na społeczeństwo. Nie ma obaw, że mieszkańcy zostaną w wyniku ataku odcięci od czegoś, co ma kluczowe znaczenie w codziennym funkcjonowaniu, na przykład żywność, prąd, czy woda. Jednak służby bez ustanku monitorują sieć, by wyeliminować zagrożenia.