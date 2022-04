Finlandia odpowiada Rosji. "Przewidywalne i spodziewane stanowisko"

Finlandia odpowiada Rosji

Na wypowiedzi te zareagował fiński minister spraw zagranicznych Pekka Haavisto. Zapewni on, że stanowisko Rosji nie jest powodem do paniki. Według niego, jest ono znane od dłuższego czasu, co spowodowało, że reakcję Rosji określił jako "przewidywalną i spodziewaną".