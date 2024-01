Finlandia ma duży problem. Gdzie są migranci z Rosji?

Od zeszłego tygodnia liczba ubiegających się o ochronę międzynarodową, które zniknęły z ośrodków recepcyjnych, wzrosła aż o 40 osób. Zaginieni to imigranci, którzy przybyli do ​​Finlandii po sierpniu ubiegłego roku przez granicę z Rosją. Lehtinen szacuje, że wielu z nich uciekło z ośrodków, by starać się o status uchodźcy w innym kraju.