Film Tomasza Sekielskiego. Poseł PiS: nie obejrzę, tak jak nie czytałem "Mein Kampf"

"Tylko nie mów nikomu" zdominował polityczne rozmowy. Zbigniew Gryglas, zapytany o film Tomasza Sekielskiego stwierdził, że nie został on przygotowany obiektywnie. To dlatego poseł PiS nie oglądał go i - jak zapowiada - nie będzie oglądał.

Zbigniew Gryglas nie będzie oglądał filmu Tomasza Sekielskiego tak jak nie przeczyta "Mein Kampf" (PAP, Fot: Tytus Żmijewski)

Film Tomasza Sekielskiego odtworzono w serwisie YouTube już ponad 7 mln razy. Całości, jak przyznał dziennikarzom w Sejmie, nie obejrzał Zbigniew Gryglas, polityk Porozumienia.

- Nie oglądałem spektaklu "Klątwa", nie oglądałem filmu "Kler". Wysłuchałem redaktora, który przygotował ten film i w moim przekonaniu to nie było nastawienie obiektywne - wytłumaczył poseł KP PiS.

"Tylko nie mów nikomu" razem z "Mein Kampf"

- Nigdy nie przeczytam "Mein Kampf", ale wiem, że ta książka prowadziła do zbrodni największej na świecie - tak Gryglas odpowiedział na zarzut, że warto obejrzeć film Sekielskiego, by o nim rozmawiać. - Ja nie zestawiam, daję tylko taki przykład - zastrzegł poseł.

Gryglas podkreślał też, że nie sugeruje, by przedstawione w filmie sytuacje były fikcyjne. - Ale rzeczywistość można przedstawiać w różny sposób - dodał. Jego zdaniem pedofilia to "marginalne zjawisko" i nie można dokonywać "uogólnień" na cały Kościół.

- Kościół mógł zrobić więcej, ale przyjmuję za dobrą monetę oświadczenie prymasa Polaka w tej sprawie - powiedział polityk Porozumienia.