Film brata wicepremiera Glińskiego dostał 6 mln dotacji. Chyba się pogodzili

Robert Gliński, reżyser, starszy brat ministra kultury Piotra Glińskiego, otrzymał 6 mln publicznej dotacji na swój film. Wcześniej reżyser publicznie nazywał swojego brata idiotą, skarżył się, że jest pierwszym artystą na czarnej liście urzędników PiS: "od dwóch lat nie mogę zrobić filmu".

Film uzyskał 6 mln zł dotacji z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Jest finansowany również przez Monolith Films, Light Craft Movies, TRANFAX (Izrael), Sistars (Ukraina) oraz przez producenta - Bow and Axe Entertainment.

Mój brat to problem

To o tyle ciekawe, że jeszcze niedawno Robert Gliński skarżył się dziennikarzom, że jego nazwisko otwiera czarną listę "niepożądanych artystów" w instytucjach publicznych. - Na pewno, jeśli jest jakaś lista, to ja jestem na niej na pierwszym miejscu. Od dwóch lat nie mogę zrobić filmu, ale nie wiem, czy to jest wynikiem listy - zwierzał się w wywiadzie dla RMF FM.