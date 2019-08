Festiwal Pol'and'Rock zakończony, a śmieci wciąż leżą. WOŚP wyjaśnia

Organizatorzy festiwalu Festiwal Pol’and’Rock w Kostrzynie nad Odrą zachęcali uczestników, żeby sami zadbali o czystość po zakończeniu imprezy. W Internecie pojawiły się pierwsze relacje i skargi, na pozostawione po festiwalu śmieci. Sprzątanie po imprezie zajmie miesiąc.

Festiwal Pol’and’Rock. Dla niektórych impreza jeszcze trwa

- Wiemy, że współpracujące z WOŚP firmy sprzątające rozpoczęły już pracę. Śmieci jest jednak dużo, a teren ogromny. Co roku porządkowanie trwa około miesiąca - mówi Lucyna Banaszek z Urzędu Miasta Kostrzyna nad Odrą. Podkreśla, że organizator festiwalu ma czas na przekazanie wysprzątanego terenu do 9 września. - Na koniec kontrolujemy cały teren, zaglądamy pod każdy krzak, rów, zaułek terenu, czy nic tam nie zostało. Jak dotąd nie było problemów - dodaje.

WOŚP wyjaśnia. Sprzątanie trwa miesiąc

- Tak, sprzątanie jeszcze trwa i trwać będzie, zgodnie z umowami, do końca miesiąca. Sporo do zrobienia jeszcze jest, ale sukcesywnie praca idzie do przodu - komentuje Krzysztof Dobies, rzecznik prasowy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podkreśla, że co roku organizatorzy festiwalu borykają się ze skargami dotyczącymi pozostawiania śmieci. I co roku zgodnie z umową teren jest posprzątany.