Ferie zimowe 2021. To będzie wyjątkowy zimowy wypoczynek. Czy będzie można wyjechać na ferie?

Ferie zimowe 2021. Kiedy początek ferii?

Przez pandemię koronawirusa ferie zimowe w 2021 roku będą inne niż poprzednio. W ostatnich latach odbywały się one przez kilka tygodni w styczniu i lutym. Polska dzielona była na kilka tur tak, by wydłużyć sezon turystyczny w górach. Jednak wprowadzone przez rząd obostrzenia sprawiły, że w przyszłym roku ferie zimowe rozpoczną się 4 stycznia i trwać będą do 17 stycznia.