Ferie zimowe 2019 - kalendarz ferii zimowych dla poszczególnych województw

Ferie zimowe 2019 zbliżają się wielkimi krokami. Już w piątek na szkolnych korytarzach w pięciu województwach rozbrzmią ostatnie dzwonki przed tym wyczekiwanym czasem odpoczynku. Ferie 2019 rozpoczną się 14 stycznia i potrwają do 24 lutego.

Ferie zimowe 2019 14-27 stycznia

Ferie zimowe 2019 21 stycznia – 3 luty

Ferie zimowe 2019 28 stycznia – 10 luty

Ferie zimowe 2019 11-24 luty

Ferie zimowe 2019 i pozostałe dni wolne od szkoły

Ferie zimowe 2019 to nie ostatnie dni wolne od szkoły w tym roku. Jednak na kolejną przerwę w nauce uczniowie będą musieli poczekać aż do wiosny, kiedy to na początku kwietnia (10-12 kwietnia) odbędą się egzaminy gimnazjalne. Od 15 do 17 kwietnia uczniowie będą pisali egzamin ósmoklasisty, a zaraz po nich rozpocznie się przerwa Wielkanocna, która potrwa do 23 kwietnia. Następnie szkoły będą zamknięte z okazji majówki (1-3maja). Od 6 maja szkoły średnie zostaną zdominowane przez rozpoczynające się egzaminu maturalne.