FCI uznało kazachskiego tazy za oficjalną rasę psów

Wierny tazy skarbem narodowym

Tazy to rasa, która odgrywa niezwykle ważną rolę historyczną i kulturową. W Kazachstanie tazy są znane od ponad 4000 lat przede wszystkim jako psy stróżujące i polujące. Co ciekawe, ich lojalność i cenione przez nomadów umiejętności zapewniły im miejsce wśród Zheti Kazyna, siedmiu podstawowych skarbów koczownika niezbędnych do szczęśliwego życia. Są to: siła, wiedza, mądra i piękna żona, szybki koń, wierny tazy, myśliwski orzeł przedni oraz dobra broń.