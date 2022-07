"FAZ": Czy Polska stawia wygórowane żądania? Berlin obawia się zemsty Putina

"Dostawy broni dla uczestników działań wojennych uważane były do 24 lutego w Niemczech za nie do pomyślenia. Napaść Rosji na Ukrainę zniszczyła to tabu. Jednak gdy chodzi o broń ciężką, rząd Olafa Scholza podlega nadal blokadzie" – pisze Berthold Kohler w komentarzu opublikowanym we wtorek we "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ).