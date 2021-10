Fatalne dane GUS. Tak mało dzieci nie było od końca II wojny światowej

Jak podaje Eurostat Polacy są obecnie drugim najszybciej starzejącym się społeczeństwem w Unii Europejskiej. Czasopismo naukowe "The Lancet" przewiduje, że jeśli nie uda się zatrzymać postępującego kryzysu demograficznego, to populacja Polaków w 2100 roku może zmniejszyć się do 15 milionów. Ostatni raz taką liczebność naród Polski miał na przełomie XIX i XX wieku.