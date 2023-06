Fatalna pomyłka linii lotniczej. Zmyliło ich nazwisko

- Przerabiałem to już wcześniej. Zawsze chodzi o osobę, która ma takie samo imię i datę urodzenia jak ja. Ubiegłego lata policja pojawiła się w moim domu rodzinnym, próbując mnie przesłuchać. Sprawa była dość poważna, ale po pięciu czy dziesięciu minutach wiedzieli, że to nie ja. Publikowane są artykuły prasowe ze zdjęciem tej osoby i widać, że to nie ja. Oskarżają mnie o to, że coś zrobiłem, podczas gdy gdyby zobaczyli mnie osobiście, każdy człowiek byłby w stanie zobaczyć, że to nie ja. Wszystko to jest po prostu trochę frustrujące - dodał.